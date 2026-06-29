Сергій Кузьміних — НАБУ затримало депутата через махінації з медобладнанням

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро затримало чинного народного депутата. Його обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Затримання нардепа Сергія Кузьміних

За даними САП, затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого до судових засідань. Останній випадок неявки був пов'язаний із його відрядженням до Іспанії. Наразі затриманого доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманий народний депутат. Фото: САП

Розгляд клопотання прокурора САП щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення застави призначено на 29 червня 2026 року о 11:00.

Деталі справи

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Це становило 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного між комунальним медичним підприємством у Житомирі та приватною компанією.

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Відомо, що кошти передавалися за вплив на посадових осіб лікарні з метою забезпечення перемоги цього підприємства у публічній закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував у майбутньому сприяння укладенню ще двох контрактів — на постачання МРТ-системи та лапароскопічного обладнання. Загальна сума цих договорів мала перевищити 38 млн грн, а "винагорода" могла становити 30% від їх вартості.

Дії депутата кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт у справі був направлений до суду ще у 2022 році. Водночас, протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся на судові засідання. Зокрема, неявки фіксувалися 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з них суд уже застосував грошові стягнення.

Окремі відсутності обвинувачений пояснював закордонними службовими відрядженнями, які збігалися з датами судових засідань.

"Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що САП не розкрила імені затриманого депутата, але в Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про чинного нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Як писали Новини.LIVE, раніше НАБУ викрило полтавського депутата, який вимагав "відкати" на ремонті доріг. Він збирав 10 % від вартості комунальних контрактів за безперешкодну оплату виконаних робіт.

Водночас у чотирьох областях України викрали посадовців, які розікрали понад 80 млн грн під час будівництва та закупівлі укриттів. Підозрювані підлаштовували тендери під підконтрольні компанії та постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам.