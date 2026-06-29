Сергей Кузьминых — НАБУ задержало депутата из-за махинаций с медицинским оборудованием

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро задержало действующего народного депутата. Его обвиняют в получении взяток за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Задержание народного депутата Сергея Кузьминых

По данным САП, задержание произошло во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания. Последний случай неявки был связан с его командировкой в Испанию. В настоящее время задержанный доставлен в изолятор временного содержания.

Задержанный народный депутат. Фото: САП

Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения залога назначено на 29 июня 2026 года в 11:00.

Детали дела

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Это составляло 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного между коммунальным медицинским предприятием в Житомире и частной компанией.

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Известно, что средства передавались за оказание влияния на должностных лиц больницы с целью обеспечения победы этого предприятия в публичных закупках.

Кроме того, обвиняемый гарантировал в будущем содействие заключению еще двух контрактов — на поставку МРТ-системы и лапароскопического оборудования. Общая сумма этих договоров должна была превысить 38 млн грн, а "вознаграждение" могло составить 30% от их стоимости.

Действия депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в 2022 году. При этом в течение почти четырех лет обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания. В частности, неявки фиксировались 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года. За две из них суд уже применил денежные взыскания.

Отдельные пропуски обвиняемый объяснял зарубежными служебными командировками, которые совпадали с датами судебных заседаний.

"Меры обеспечения и меры пресечения инициированы прокурором САП с целью недопущения дальнейшего уклонения обвиняемого от суда и обеспечения завершения судебного разбирательства в разумные сроки", — говорится в сообщении.

Отметим, что САП не раскрыла имени задержанного депутата, но в Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о действующем нардепе от фракции "Слуга народа" Сергее Кузьминых.

Как писали Новини.LIVE, ранее НАБУ разоблачило полтавского депутата, который требовал "откаты" при ремонте дорог. Он взимал 10 % от стоимости коммунальных контрактов за беспрепятственную оплату выполненных работ.

В то же время в четырех областях Украины были задержаны чиновники, которые украли более 80 млн грн при строительстве и закупке укрытий. Подозреваемые подстраивали тендеры под подконтрольные компании и поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам.