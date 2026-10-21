Підозрюваний Ігор Коломойський та його адвокат. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Під час засідання у справі Ігоря Коломойського в Києві сторона захисту попросила відвести прокурора. Адвокат заявив, що під час попереднього слухання той, за його словами, вводив суд в оману та неправильно викладав обставини справи. Зокрема, захисник звинуватив прокурора в невиконанні судових рішень і заперечив його аргументи про зміну судової практики.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Чому адвокат Коломойського вимагав відвести прокурора

Адвокат наголосив, що позицію прокурора потрібно оцінювати з урахуванням попередніх рішень суду.

Судовий процес у справі Коломойського. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Захисник також стверджував, що прокурор посилався на зміну практики, пояснюючи свої дії, однак, на думку адвоката, це не виправдовує невиконання судових рішень.

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Суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід прокурора. Суддя зазначив, що сторона захисту може повторно викласти свої аргументи перед апеляційною палатою.

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"Ви абсолютно не позбавлені можливості викласти всі ті доводи, які ви викладаєте, перед апеляційною палатою", — пояснив суддя.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 1 травня 2026 року Ігорю Коломойському оголосили нову підозру у заволодінні понад 100 млн грн одного з найбільших банків України. За версією слідства, у 2014 році він разом із пов’язаними особами організував схему виведення кредитних коштів через підконтрольні підприємства з подальшим маскуванням їхнього руху під легальні фінансові операції.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 серпня 2026 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн коштів банку та легалізації частини цієї суми. За даними слідства, понад 446 млн грн надалі легалізували через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.