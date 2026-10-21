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Головна Новини дня Суд відхилив клопотання про відвід прокурора у справі Коломойського

Суд відхилив клопотання про відвід прокурора у справі Коломойського

Ua ru
21 жовтня 2026 16:45
Репортаж
Суд у справі Коломойського відмовив у відводі прокурора Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Підозрюваний Ігор Коломойський та його адвокат. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Під час засідання у справі Ігоря Коломойського в Києві сторона захисту попросила відвести прокурора. Адвокат заявив, що під час попереднього слухання той, за його словами, вводив суд в оману та неправильно викладав обставини справи. Зокрема, захисник звинуватив прокурора в невиконанні судових рішень і заперечив його аргументи про зміну судової практики.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Чому адвокат Коломойського вимагав відвести прокурора

Адвокат наголосив, що позицію прокурора потрібно оцінювати з урахуванням попередніх рішень суду.

Суд відхилив клопотання про відвід прокурора у справі Коломойського - фото 1
Судовий процес у справі Коломойського. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Захисник також стверджував, що прокурор посилався на зміну практики, пояснюючи свої дії, однак, на думку адвоката, це не виправдовує невиконання судових рішень.

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Суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід прокурора. Суддя зазначив, що сторона захисту може повторно викласти свої аргументи перед апеляційною палатою.

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"Ви абсолютно не позбавлені можливості викласти всі ті доводи, які ви викладаєте, перед апеляційною палатою", — пояснив суддя.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 1 травня 2026 року Ігорю Коломойському оголосили нову підозру у заволодінні понад 100 млн грн одного з найбільших банків України. За версією слідства, у 2014 році він разом із пов’язаними особами організував схему виведення кредитних коштів через підконтрольні підприємства з подальшим маскуванням їхнього руху під легальні фінансові операції.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 серпня 2026 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн коштів банку та легалізації частини цієї суми. За даними слідства, понад 446 млн грн надалі легалізували через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.

суд Ігор Коломойський судді прокурори адвокат
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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