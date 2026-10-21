Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Коломойского

Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Коломойского

Ua ru
21 октября 2026 16:45
Репортаж
Суд по делу Коломойского отказал в отводе прокурора Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Подозреваемый Игорь Коломойский и его адвокат. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Во время заседания по делу Игоря Коломойского в Киеве сторона защиты ходатайствовала об отводе прокурора. Адвокат заявил, что во время предварительного слушания тот, по его словам, вводил суд в заблуждение и неверно излагал обстоятельства дела. В частности, защитник обвинил прокурора в неисполнении судебных решений и опроверг его аргументы об изменении судебной практики.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама

Почему адвокат Коломойского потребовал отвода прокурора

Адвокат подчеркнул, что позицию прокурора нужно оценивать с учетом предыдущих решений суда.

Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Коломойского - фото 1
Судебный процесс по делу Коломойского. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Защитник также утверждал, что прокурор ссылался на изменение практики, объясняя свои действия, однако, по мнению адвоката, это не оправдывает неисполнение судебных решений.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Судья отметил, что сторона защиты может повторно изложить свои аргументы перед апелляционной палатой.

Читайте также:

"Вы абсолютно не лишены возможности изложить все те доводы, которые вы излагаете, перед апелляционной палатой", — пояснил судья.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 мая 2026 года Игорю Коломойскому объявили новое подозрение в присвоении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины. По версии следствия, в 2014 году он вместе с связанными с ним лицами организовал схему вывода кредитных средств через подконтрольные предприятия с последующим маскированием их движения под легальные финансовые операции.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Игоря Коломойского и пяти бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Их обвиняют в присвоении 9,2 млрд грн средств банка и легализации части этой суммы. По данным следствия, более 446 млн грн впоследствии были легализованы через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.

суд Игорь Коломойский судьи прокуроры адвокат
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации