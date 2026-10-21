Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Коломойского
Во время заседания по делу Игоря Коломойского в Киеве сторона защиты ходатайствовала об отводе прокурора. Адвокат заявил, что во время предварительного слушания тот, по его словам, вводил суд в заблуждение и неверно излагал обстоятельства дела. В частности, защитник обвинил прокурора в неисполнении судебных решений и опроверг его аргументы об изменении судебной практики.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
Почему адвокат Коломойского потребовал отвода прокурора
Адвокат подчеркнул, что позицию прокурора нужно оценивать с учетом предыдущих решений суда.
Защитник также утверждал, что прокурор ссылался на изменение практики, объясняя свои действия, однако, по мнению адвоката, это не оправдывает неисполнение судебных решений.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Судья отметил, что сторона защиты может повторно изложить свои аргументы перед апелляционной палатой.
"Вы абсолютно не лишены возможности изложить все те доводы, которые вы излагаете, перед апелляционной палатой", — пояснил судья.
Как сообщали Новини.LIVE, 1 мая 2026 года Игорю Коломойскому объявили новое подозрение в присвоении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины. По версии следствия, в 2014 году он вместе с связанными с ним лицами организовал схему вывода кредитных средств через подконтрольные предприятия с последующим маскированием их движения под легальные финансовые операции.
Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Игоря Коломойского и пяти бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Их обвиняют в присвоении 9,2 млрд грн средств банка и легализации части этой суммы. По данным следствия, более 446 млн грн впоследствии были легализованы через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.