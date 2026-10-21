Подозреваемый Игорь Коломойский и его адвокат. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Во время заседания по делу Игоря Коломойского в Киеве сторона защиты ходатайствовала об отводе прокурора. Адвокат заявил, что во время предварительного слушания тот, по его словам, вводил суд в заблуждение и неверно излагал обстоятельства дела. В частности, защитник обвинил прокурора в неисполнении судебных решений и опроверг его аргументы об изменении судебной практики.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Почему адвокат Коломойского потребовал отвода прокурора

Адвокат подчеркнул, что позицию прокурора нужно оценивать с учетом предыдущих решений суда.

Судебный процесс по делу Коломойского. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Защитник также утверждал, что прокурор ссылался на изменение практики, объясняя свои действия, однако, по мнению адвоката, это не оправдывает неисполнение судебных решений.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Судья отметил, что сторона защиты может повторно изложить свои аргументы перед апелляционной палатой.

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"Вы абсолютно не лишены возможности изложить все те доводы, которые вы излагаете, перед апелляционной палатой", — пояснил судья.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 мая 2026 года Игорю Коломойскому объявили новое подозрение в присвоении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины. По версии следствия, в 2014 году он вместе с связанными с ним лицами организовал схему вывода кредитных средств через подконтрольные предприятия с последующим маскированием их движения под легальные финансовые операции.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Игоря Коломойского и пяти бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Их обвиняют в присвоении 9,2 млрд грн средств банка и легализации части этой суммы. По данным следствия, более 446 млн грн впоследствии были легализованы через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.