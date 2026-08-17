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Главная Новости дня Дело Коломойского на 9,2 млрд грн: ВАКС начал рассмотрение

Дело Коломойского на 9,2 млрд грн: ВАКС начал рассмотрение

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 12:03
ВАКС приступил к рассмотрению дела Коломойского о 9,2 млрд грн
Суд над Игорем Коломойским. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Игоря Коломойского и пяти бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Их обвиняют в хищении 9,2 млрд грн средств банка и отмывании части этой суммы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Кто фигурирует в деле

Наряду с Игорем Коломойским в уголовном производстве фигурируют бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Людмила Шмальченко, Надежда Конокина, Ярослав Луговой и Татьяна Якименко.

Согласно материалам дела, речь идет о завладении средствами банка на общую сумму 9,2 млрд грн.

Как, по версии обвинения, легализовали средства

Часть средств, более 446 млн грн, по данным следствия, впоследствии легализовали через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.

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Деньги переводились под видом операций по покупке и продаже ценных бумаг. В результате более 446 млн грн оказались на личном счете конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк".

Таким образом, по версии следствия, финансовые операции использовались для сокрытия происхождения средств, полученных в результате завладения активами банка.

Рассмотрение уголовного дела в настоящее время продолжается в Высшем антикоррупционном суде.

Новини.LIVE сообщали, что Коломойскому сообщили о подозрении в завладении более 100 млн грн. По данным расследования, участники схемы выводили кредитные средства, после чего скрывали их происхождение и движение, оформляя переводы как законные финансовые операции.

Напомним, что в сентябре 2023 года НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в присвоении средств ПриватБанка. По версии следствия, в начале 2015 года тогдашний владелец банка, который также возглавлял Днепропетровскую ОГА, организовал схему для вывода банковских средств в пользу связанной с ним офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале финучреждения.

23 апреля 2026 года в Подольском районном суде Киева состоялось заседание по делу Игоря Коломойского. В ходе слушания прокурор заявил, что защита фигуранта якобы ведет переговоры с бывшим агентом ЦРУ о возможном смягчении меры пресечения.

Во время судебного заседания 2 марта 2026 года Коломойский читал роман "Черный ворон". Также он устроил журналисту Игорю Цыганику своеобразную проверку на знание украинского языка.

1 мая 2026 года Коломойскому сообщили о подозрении в присвоении более 100 млн грн. По данным расследования, участники схемы выводили кредитные средства, после чего скрывали их происхождение и движение, оформляя переводы как законные финансовые операции.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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