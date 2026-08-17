ВАКС почав розгляд справи Коломойського про 9,2 млрд грн

Суд над Ігорем Коломойським. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн коштів банку та легалізації частини цієї суми.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Хто фігурує у справі

Разом з Ігорем Коломойським у кримінальному провадженні фігурують колишні топменеджери ПриватБанку Олександр Дубілет, Людмила Шмальченко, Надія Конокіна, Ярослав Луговий та Тетяна Якименко.

За даними справи, йдеться про заволодіння коштами банку на загальну суму 9,2 млрд грн.

Як, за версією обвинувачення, легалізували кошти

Частину коштів, понад 446 млн грн, за даними слідства, надалі легалізували через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.

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Гроші переказували під виглядом операцій із купівлі та продажу цінних паперів. У результаті понад 446 млн грн опинилися на особистому рахунку кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк".

Таким чином, за версією слідства, фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, отриманих унаслідок заволодіння активами банку.

Розгляд кримінального провадження наразі триває у Вищому антикорупційному суді.

Новини.LIVE писали, що Коломойському повідомили про підозру у заволодінні понад 100 млн грн. За даними розслідування, учасники схеми виводили кредитні кошти, після чого приховували їхнє походження та рух, оформлюючи перекази як законні фінансові операції.

Нагадаємо, що у вересня 2023 року НАБУ повідомило Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні коштами ПриватБанку. За версією слідства, на початку 2015 року тодішній власник банку, який також очолював Дніпропетровську ОДА, організував схему для виведення банківських коштів на користь пов’язаної з ним офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі фінустанови.

23 квітня 2026 року у Подільському районному суді Києва відбулося засідання у справі Ігоря Коломойського. Під час слухання прокурор заявив, що захист фігуранта нібито веде переговори з колишнім агентом ЦРУ щодо можливого пом’якшення запобіжного заходу.

Під час засідання суду 2 березня 2026 року Коломойський читав роман "Чорний ворон". Також він влаштував журналісту Ігорю Циганику своєрідну перевірку на знання української мови.

1 травня 2026 року Коломойському повідомили про підозру у заволодінні понад 100 млн грн. За даними розслідування, учасники схеми виводили кредитні кошти, після чого приховували їхнє походження та рух, оформлюючи перекази як законні фінансові операції.