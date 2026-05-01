Коломойському оголосили нову підозру у заволодінні понад 100 млн грн

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні коштами одного із найбільших банків країни. Йдеться про суму у розмірі понад 100 мільйонів гривень. За інформацією ЗМІ, йдеться про Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба СБУ та "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Нова підозра Ігорю Коломойському

У матеріалах справи йдеться, що в 2014 році фігурант разом з повʼязаними із ним особами незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

Як з’ясувало розслідування, схема передбачала виведення кредитних коштів із подальшим маскуванням їхнього руху під легальні фінансові операції.

"Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", — йдеться у повідомленні.

За даними обвинувачення, частина цих коштів у підсумку потрапила на особисті рахунки організаторів схеми як оплата за нібито виконані договори. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від підприємства, яке він контролював.

Внаслідок таких дій банку збитків завдано на суму понад 100 мільйонів гривень. Точний розмір уточнюється в рамках досудового розслідування.

"За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування". До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій", — зазначили в СБУ.

Правоохоронці оголосили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України підозру в шахрайському заволодінні чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.

Санкція статті передбає позбавлення волів на строк до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Джерела в правоохоронних органах у коментарі "Суспільному" повідомили, що йдеться про махінації з грошима "ПриватБанку".

Прізвище Коломойського прямо не озвучували, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про нього.

Зазначимо, у вересні 2023 року НАБУ та САП повідомили Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "ПриватБанку" в період, коли він був його кінцевим бенефіціаром. За даними слідства, до схеми були залучені п’ятеро топменеджерів банку, які виконували різні функції з виведення коштів.

Дії фігурантів кваліфікують як привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та службове підроблення.

Як писали Новини.LIVE, 23 квітня у Подільському районному суді Києві відбулося засідання у справі Коломойського. Прокурор повідомив, що адвокат фігуранта веде перемовини нібито з колишнім агентом ЦРУ, аби змінити запобіжний захід.

А під час судового засідання 2 березня Коломойський читав книгу "Чорний ворон". Крім того, він почав перевіряти журналіста Ігоря Циганика на знання української мови.