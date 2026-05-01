Коломойскому объявили новое подозрение в завладении более 100 млн грн

Игорь Коломойский.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении средствами одного из крупнейших банков страны. Речь идет о сумме в размере более 100 миллионов гривен. По информации СМИ, речь идет об Игоре Коломойском.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и "Суспільне".

Новое подозрение Игорю Коломойскому

В материалах дела говорится, что в 2014 году фигурант вместе со связанными с ним лицами незаконно завладели более 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.

Как выяснило расследование, схема предусматривала вывод кредитных средств с последующей маскировкой их движения под легальные финансовые операции.

"Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — говорится в сообщении.

По данным обвинения, часть этих средств в итоге попала на личные счета организаторов схемы в качестве оплаты за якобы выполненные договоры. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого поступили сотни миллионов гривен от предприятия, которое он контролировал.

В результате таких действий банку ущерб нанесен на сумму более 100 миллионов гривен. Точный размер уточняется в рамках досудебного расследования.

"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования". К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — отметили в СБУ.

Правоохранители объявили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины подозрение в мошенническом завладении чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Источники в правоохранительных органах в комментарии "Суспільному" сообщили, что речь идет о махинациях с деньгами "ПриватБанка".

Фамилию Коломойского прямо не озвучивали, однако из материалов дела понятно, что речь идет именно о нем.

Отметим, в сентябре 2023 года НАБУ и САП сообщили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка" в период, когда он был его конечным бенефициаром. По данным следствия, к схеме были привлечены пятеро топ-менеджеров банка, которые выполняли различные функции по выводу средств.

Действия фигурантов квалифицируют как присвоение имущества в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путем, и служебный подлог.

Как писали Новини.LIVE, 23 апреля в Подольском районном суде Киева состоялось заседание по делу Коломойского. Прокурор сообщил, что адвокат фигуранта ведет переговоры якобы с бывшим агентом ЦРУ, чтобы изменить меру пресечения.

А во время судебного заседания 2 марта Коломойский читал книгу "Черный ворон". Кроме того, он начал проверять журналиста Игоря Цыганика на знание украинского языка.