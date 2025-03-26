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Суд США тимчасово заблокував ліквідацію "Радіо Свободи"

26 березня 2025 10:43
Аркадій Пастула - Редактор
У США призупинили закриття Радіо Свободи — що відомо
Журналісти. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Федеральний суддя Сполучених Штатів Америки Ройс Ламберт тимчасово заборонив ліквідацію "Радіо Свободи". Це хотіла зробити адміністрація лідера Дональда Трампа.

Про це ABC News у середу, 26 березня.

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Відомо, що суддя видав тимчасову заборону 25 березня. Вона заблокувала ліквідацію "Радіо Свободи".

Крім того, суд визнав, що спроба адміністрації Трампа позбавити групу фінансування не підкріплена жодними фактами. Ймовірно, вона порушує федеральний закон.

"Керівництво не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити RFE/RL закритись — навіть якщо президент наказав їм це зробити", — наголосив Ламберт.

Нагадаємо, США припинили фінансувати "Радіо Свободи". Федеральну грантову угоду було припинено.

А у лютому мільярдер Ілон Маск зробив заяву, в якій закликав закрити "Радіо Свободи" та "Голос Америки". 

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