В США приостановили закрытие Радио Свободы — что известно

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Федеральный судья Соединенных Штатов Америки Ройс Ламберт временно запретил ликвидацию "Радио Свободы". Это хотела сделать администрация лидера Дональда Трампа.

Об этом ABC News в среду, 26 марта.

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Известно, что судья выдал временный запрет 25 марта. Он заблокировал ликвидацию "Радио Свободы".

Кроме того, суд признал, что попытка администрации Трампа лишить группу финансирования не подкреплена никакими фактами. Вероятно, она нарушает федеральный закон.

"Руководство не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться — даже если президент приказал им это сделать", — подчеркнул Ламберт.

Напомним, США прекратили финансировать "Радио Свободы". Федеральное грантовое соглашение было прекращено.

А в феврале миллиардер Илон Маск сделал заявление, в котором призвал закрыть "Радио Свободы" и "Голос Америки".