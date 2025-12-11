Суд розгляне продовження тримання під вартою Коломойського

Ігор Коломойський у суді. Фото: кадр з відео

У четвер, 11 грудня, бізнесмена Ігоря Коломойського доставили до Печерського районного суду Києва. Планується розгляд клопотання про продовження терміну його тримання під вартою.

Про це інформує "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

У Києві суд розгляне продовження арешту Коломойського

Сьогодні, 11 грудня, у суді розглядатимуть клопотання про продовження терміну тримання Ігоря Коломойського під вартою.

Зауважимо, що у Подільському районному суді Києва у понеділок, 8 грудня, мало відбутися засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Проте його не доставили до суду через несправність службового транспорту.

Адвокати бізнесмена кажуть, що це вже не перший "зрив" судового засідання. За їхніми словами, були випадки, коли хворіли судді. Крім того, випадок з автомобілем стався вдруге.

Нагадаємо, напередодні Коломойський повідомив про нібито замах на Міндіча — фігуранта корупційної схеми в енергетичній сфері.

Однак журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE спростував ці твердження, зазначивши, що ізраїльська поліція їх не підтвердила.

Також Коломойський заявив, що сьогодні зробить низку додаткових звернень.

Нещодавно уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Ігор Коломойський скаржився на порушення прав.

Нагадаємо, що у липні цього року НАБУ та САП завершили слідство стосовно Ігоря Коломойського.