Лубінець підтвердив звернення Коломойського щодо порушення прав

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відповів, чи розглядається звернення бізнесмена Ігоря Коломойського про нібито порушення прав. Омбудсмен зазначив, що будь-яке звернення не лишається без реакції.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у середу, 10 грудня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець про звернення Коломойського щодо порушення прав

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що отримував звернення від бізнесмена Ігоря Коломойського щодо порушення прав. Він зазначив, що наразі це звернення аналізується.

"Щодо Коломойського. Згідно з Конституцією України, я, як уповноважений ВРУ, взагалі не повинен розмірковувати над прізвищем. Кожне звернення до нас не може юридично залишитись без реагування.

Тому, чи отримував я звернення? Так отримував. Ми станом на сьогодні його аналізуємо. Далі в майбутньому, після нашого аналізу, буде прийнято рішення, як реагувати", — сказав Лубінець.

Крім того, він додав, що до Офісу омбудсмена надходить дуже багато звернень від публічних осіб. А також зауважив, що всі ці звернення юридично відпрацьовуються.

"Скажу відверто, в нас дуже багато звернень від публічних осіб. І навіть я по-іншому скажу — кожна публічна особа звертається до Уповноваженого ВРУ з прав людини за захистом своїх прав.

Я думаю, що ви не побачили, як я публічно реагую на це. Але це означає, що ми юридично відпрацьовуємо в межах своїх повноважень, в межах нашого профільного закону. Якщо будуть встановлені порушені права, будемо реагувати", — резюмував Лубінець.

