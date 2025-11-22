Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець заявив про проблеми з виплатами для ВПО — деталі

Лубінець заявив про проблеми з виплатами для ВПО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:52
Оновлено: 17:57
Виплати ВПО — Лубінець заявив про ускладнення ситуації
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Питання з виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО) передали до Пенсійного фонду України. Однак це ускладнило ситуацію, оскільки документи губляться або передаються лише частково.

Про це повідомила є журналістка Новини.LIVE Марія Гураль у новому випуску "Наша Справа".

Реклама
Читайте також:

Які проблеми з'явилися з виплатами для ВПО

Зазначається, що з липня 2025 року адміністрування виплат ВПО перейшло до Пенсійного фонду. Ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович пояснила, що мало централізувати виплати та спростити процес для всіх громадян, незалежно від місця проживання. 

Однак Лубінець каже, що виникає низка проблем під час передачі документів. За його словами, багато ВПО залишаються без виплат, а звернення до ПФУ не дають швидкого результату. 

"Документи десь втратилися, десь потрібно було додатково зробити довідку. Про це громадянам України ніхто не повідомляв, і вони залишаються без виплат", — сказав омбудсмен. 

Водночас адвокат Сергій Старенький додав, що систему виплат ВПО потрібно передати в єдину структуру з прозорим механізмом. Лубінець пропонує створити цифровий реєстр для уникнення бюрократії, втрати коштів та спрощення процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, через які причини можуть скасувати виплати для ВПО. Для цього є низка підстав. 

Також ми повідомляли, яку допомогу з житлом сьогодні можуть отримати ВПО. Для цього в нашій державі діє низка програм. 

виплати Дмитро Лубінець ВПО війна в Україні Пенсійний Фонд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації