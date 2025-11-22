Виплати ВПО — Лубінець заявив про ускладнення ситуації

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Питання з виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО) передали до Пенсійного фонду України. Однак це ускладнило ситуацію, оскільки документи губляться або передаються лише частково.

Про це повідомила є журналістка Новини.LIVE Марія Гураль у новому випуску "Наша Справа".

Які проблеми з'явилися з виплатами для ВПО

Зазначається, що з липня 2025 року адміністрування виплат ВПО перейшло до Пенсійного фонду. Ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович пояснила, що мало централізувати виплати та спростити процес для всіх громадян, незалежно від місця проживання.

Однак Лубінець каже, що виникає низка проблем під час передачі документів. За його словами, багато ВПО залишаються без виплат, а звернення до ПФУ не дають швидкого результату.

"Документи десь втратилися, десь потрібно було додатково зробити довідку. Про це громадянам України ніхто не повідомляв, і вони залишаються без виплат", — сказав омбудсмен.

Водночас адвокат Сергій Старенький додав, що систему виплат ВПО потрібно передати в єдину структуру з прозорим механізмом. Лубінець пропонує створити цифровий реєстр для уникнення бюрократії, втрати коштів та спрощення процесу.

