Україна
Дата публікації: 22 листопада 2025 12:33
Оновлено: 12:33
Українцям можуть скасувати виплати ВПО — які причини
Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Статус внутрішньо переміщеної особи відкриває доступ до щомісячних виплат, соціальних програм допомоги, медичного обслуговування та допомоги з пошуком житла. Однак у деяких випадках фінансову підтримку можуть скасувати.

Про це розповіла журналістка Марія Гураль у новому випуску "Наша Справа".

Читайте також:

Допомога для ВПО

Ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що є люди, які потребують додаткового піклування чи підтримки. Йдеться про осіб з інвалідністю, літнього віку, що потребують догляду.

"Їм доступні ще два види допомоги — це допомога підтриманого проживання, яка надається в розмірі до 16 тисяч гривень", — каже вона.

А адвокат Сергій Старенький зауважив, що допомога на проживання ВПО становить 3 тисячі гривень для осіб, які мають інвалідність або дітей, а також 2 тисячі гривень для інших працездатних осіб.

Водночас є обмеження, внаслідок чого таку допомогу можуть отримати не всі.

"Виплати не призначаються після шести місяців, якщо особа придбала коштовні речі, нерухомість, автомобіль вартістю понад 100 тис. грн або має на рахунку більше 100 тис. грн", — каже Старенький.

Крім того, виплату скасують, якщо людина виїхала за кордон більше ніж на 30 днів або змінила місце проживання і не перереєструвалась протягом 15 днів.

"Протягом 15 днів людина повинна стати на облік в новому місці, тоді вона зніметься з обліку на першому місці або за три дні до виїзду з цього місця, де вона стала на обліку, повинна повідомити про переїзд", — пояснив адвокат.

Ще однією причиною є те, якщо дохід родини перевищує понад 9 444 грн на одного члена сім'ї. 

Ольга Леус з Маріуполя повідомила, що через пенсійні виплати її дохід трохи перевищує цю суму, внаслідок чого статус ВПО зберегли, а виплати — скасували.

Крім того, Наталя Зубар з Бахмута теж зіткнулася із проблемами.

"У 2023 році ми подали через "Дію" заявку на те, що в нас пошкоджене майно. Через деякий час нам припинили виплати. Коли ми почали з'ясовувати, то почали говорити, що ми витратили понад 100 тисяч гривень", — розповіла жінка.

Згодом почали стверджувати, що сімʼя покидала територію Україну, однак цього не було.

Через шість місяців зʼясувалося, що додаток "Дія" передав інформація про покупку квартири в Бахмуті в липні 2023 року.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад та територій розповіли, скільки ВПО в Україні потребують житла.

Упродовж 2025 року кількість звернень від ВПО стрімко зросло. Наразі вже зафіксовано 4 тисячі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
