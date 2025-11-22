Украинцам могут отменить выплаты ВПЛ — какие причины

Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Статус внутренне перемещенного лица открывает доступ к ежемесячным выплатам, социальным программам помощи, медицинскому обслуживанию и помощи с поиском жилья. Однако в некоторых случаях финансовую поддержку могут отменить.

Об этом рассказала журналистка Мария Гураль в новом выпуске "Наша Справа".

Реклама

Читайте также:

Помощь для ВПЛ

Экс-министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что есть люди, которые нуждаются в дополнительной заботе или поддержке. Речь идет о лицах с инвалидностью, пожилого возраста, нуждающихся в уходе.

"Им доступны еще два вида помощи — это помощь поддержанного проживания, которая предоставляется в размере до 16 тысяч гривен", — говорит она.

А адвокат Сергей Старенький отметил, что помощь на проживание ВПЛ составляет 3 тысячи гривен для лиц, имеющих инвалидность или детей, а также 2 тысячи гривен для других трудоспособных лиц.

В то же время есть ограничения, в результате чего такую помощь могут получить не все.

"Выплаты не назначаются после шести месяцев, если лицо приобрело ценные вещи, недвижимость, автомобиль стоимостью более 100 тыс. грн или имеет на счету более 100 тыс. грн", — говорит Старенький.

Кроме того, выплату отменят, если человек выехал за границу более чем на 30 дней или сменил место жительства и не перерегистрировался в течение 15 дней.

"В течение 15 дней человек должен стать на учет в новом месте, тогда он снимется с учета на первом месте или за три дня до выезда из этого места, где он стал на учете, должен сообщить о переезде", — объяснил адвокат.

Еще одной причиной является то, если доход семьи превышает более 9 444 грн на одного члена семьи.

Ольга Леус из Мариуполя сообщила, что из-за пенсионных выплат ее доход немного превышает эту сумму, в результате чего статус ВПЛ сохранили, а выплаты — отменили.

Кроме того, Наталья Зубарь из Бахмута тоже столкнулась с проблемами.

"В 2023 году мы подали через "Дію" заявку на то, что у нас повреждено имущество. Через некоторое время нам прекратили выплаты. Когда мы начали выяснять, то начали говорить, что мы потратили более 100 тысяч гривен", — рассказала женщина.

Впоследствии начали утверждать, что семья покидала территорию Украины, однако этого не было.

Через шесть месяцев выяснилось, что приложение "Дія" передало информацию о покупке квартиры в Бахмуте в июле 2023 года.

Напомним, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, сколько ВПЛ в Украине нуждаются в жилье.

В течение 2025 года количество обращений от ВПО стремительно возросло. Сейчас уже зафиксировано 4 тысячи.