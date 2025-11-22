Видео
Лубинец заявил о проблемах с выплатами для ВПЛ — детали

Дата публикации 22 ноября 2025 17:52
обновлено: 17:57
Выплаты ВПЛ — Лубинец заявил об осложнении ситуации
Дмитрий Лубинец.

Вопрос с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) передали в Пенсионный фонд Украины. Однако это осложнило ситуацию, поскольку документы теряются или передаются лишь частично.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Мария Гураль в новом выпуске "Наше Дело".

Читайте также:

Какие проблемы появились с выплатами для ВПО

Отмечается, что с июля 2025 года администрирование выплат ВПО перешло в Пенсионный фонд. Экс-министр соцполитики Оксана Жолнович объяснила, что это должно было централизовать выплаты и упростить процесс для всех граждан, независимо от места жительства.

Однако Лубинец говорит, что возникает ряд проблем при передаче документов. По его словам, многие ВПЛ остаются без выплат, а обращения в ПФУ не дают быстрого результата.

"Документы где-то потерялись, где-то нужно было дополнительно сделать справку. Об этом гражданам Украины никто не сообщал, и они остаются без выплат", — сказал омбудсмен.

В то же время адвокат Сергей Старенький добавил, что систему выплат ВПЛ нужно передать в единую структуру с прозрачным механизмом. Лубинец предлагает создать цифровой реестр во избежание бюрократии, потери средств и упрощения процесса.

Напомним, ранее мы писали, по каким причинам могут отменить выплаты для ВПЛ. Для этого есть ряд оснований.

Также мы сообщали, какую помощь с жильем сегодня могут получить ВПЛ. Для этого в нашем государстве действует ряд программ.

выплаты Дмитрий Лубинец ВПЛ война в Украине Пенсионный Фонд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
