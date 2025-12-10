Лубинец подтвердил обращение Коломойского относительно нарушения прав

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец ответил, рассматривается ли обращение бизнесмена Игоря Коломойского о якобы нарушении прав. Омбудсмен отметил, что любое обращение не остается без реакции.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал во время пресс-конференции в среду, 10 декабря, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец об обращении Коломойского относительно нарушения прав

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что получал обращение от бизнесмена Игоря Коломойского о нарушении прав. Он отметил, что сейчас это обращение анализируется.

"Относительно Коломойского. Согласно Конституции Украины, я, как уполномоченный ВРУ, вообще не должен размышлять над фамилией. Каждое обращение к нам не может юридически остаться без реагирования.

Поэтому, получал ли я обращение? Да получал. Мы по состоянию на сегодня его анализируем. Далее в будущем, после нашего анализа, будет принято решение, как реагировать", — сказал Лубинец.

Кроме того, он добавил, что в Офис омбудсмена поступает очень много обращений от публичных лиц. А также отметил, что все эти обращения юридически отрабатываются.

"Скажу откровенно, у нас очень много обращений от публичных лиц. И даже я по-другому скажу — каждое публичное лицо обращается к Уполномоченному ВРУ по правам человека за защитой своих прав.

Я думаю, что вы не увидели, как я публично реагирую на это. Но это означает, что мы юридически отрабатываем в пределах своих полномочий, в рамках нашего профильного закона. Если будут установлены нарушенные права, будем реагировать", — резюмировал Лубинец.

