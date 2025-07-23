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Головна Новини дня НАБУ і САП завершили справу Коломойського на 9,2 млрд грн

НАБУ і САП завершили справу Коломойського на 9,2 млрд грн

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Дата публікації: 23 липня 2025 18:15
НАБУ і САП завершили справу щодо Коломойського про 9,2 млрд грн
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство стосовно колишнього власника "ПриватБанку". Йдеться про Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у середу, 23 липня.

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НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо колишнього бенефіціара "ПриватБанку" та ще п’ятьох осіб у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

У січні-березні 2015 року тодішній голова Дніпропетровської ОДА та кінцевий бенефіціар "ПриватБанку" організував схему привласнення коштів банку з метою подальшого фінансування афілійованої офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі установи.

"Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", — йдеться у повідомленні.

Згодом понад 446 млн грн було переведено на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім — на рахунки ще двох.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку". Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", — додали в НАБУ.

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Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у лютому український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Раніше стало відомо, що повернення державного "ПриватБанку" колишнім власникам є неможливим.

НАБУ ПриватБанк Ігор Коломойський САП розслідування
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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