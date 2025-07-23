НАБУ і САП завершили справу щодо Коломойського про 9,2 млрд грн

НАБУ і САП завершили справу Коломойського на 9,2 млрд грн
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство стосовно колишнього власника "ПриватБанку". Йдеться про Ігоря Коломойського.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у середу, 23 липня.
НАБУ та САП завершили розслідування щодо Коломойського
НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо колишнього бенефіціара "ПриватБанку" та ще п’ятьох осіб у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
У січні-березні 2015 року тодішній голова Дніпропетровської ОДА та кінцевий бенефіціар "ПриватБанку" організував схему привласнення коштів банку з метою подальшого фінансування афілійованої офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі установи.
"Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", — йдеться у повідомленні.
Згодом понад 446 млн грн було переведено на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім — на рахунки ще двох.
"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку". Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", — додали в НАБУ.
Нагадаємо, у лютому український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Раніше стало відомо, що повернення державного "ПриватБанку" колишнім власникам є неможливим.
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