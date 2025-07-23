НАБУ и САП завершили дело в отношении Коломойского о 9,2 млрд грн

НАБУ и САП завершили дело Коломойского на 9,2 млрд грн
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие в отношении бывшего владельца "ПриватБанка". Речь идет об Игоре Коломойском.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в среду, 23 июля.
НАБУ и САП завершили расследование в отношении Коломойского
НАБУ и САП завершили следствие по делу в отношении бывшего бенефициара "ПриватБанка" и еще пяти человек в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
В январе-марте 2015 года тогдашний председатель Днепропетровской ОГА и конечный бенефициар "ПриватБанка" организовал схему присвоения средств банка с целью дальнейшего финансирования аффилированной оффшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале учреждения.
"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", — говорится в сообщении.
Впоследствии более 446 млн грн было переведено на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем — на счета еще двух.
"В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара "ПриватБанка". Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", — добавили в НАБУ.
Напомним, в феврале украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.
Ранее стало известно, что возвращение государственного "ПриватБанка" бывшим владельцам невозможно.
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