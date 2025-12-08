Відео
Коломойського не змогли доставити до суду — яка причина

Коломойського не змогли доставити до суду — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:16
Коломойського не доставили до суду в Києві — засідання перенесли
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У Подільському районному суді Києва у понеділок, 8 грудня, повинно було відбутися засідання щодо справи бізнесмена Ігоря Коломойського. Однак його не змогли доставити через зламаний службовий транспорт.

Про це повідомили адвокати Коломойського, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Коломойського не доставили до суду

Адвокати бізнесмена наголошують, що це вже не перший "зрив" судового засідання. За їхніми словами, були випадки, коли хворіли судді. Крім того, випадок з автомобілем стався вдруге.

"Про поламану машину це вже вдруге. Там, де обовʼязково була участь Ігоря Валерійовича, але знову таки доставки не було. Але хочу акцентувати увагу на тому, що це була абсолютно прогнозована ситуація", — зазначив адвокат.

Нове слухання призначено на 11 грудня о 15:00. Відомо, що завтра у Шевченківському суді відбудеться інше засідання щодо зміни запобіжного заходу. За словами адвоката, можуть бути нові "зриви".

Нагадаємо, Коломойський висловився про корупцію в енергетиці та фігуранта Тимура Міндіча.

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення, зобов’язавши колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова компенсувати понад 3 млрд доларів.

Київ суд Ігор Коломойський Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
