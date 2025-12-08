Видео
Коломойского не смогли доставить в суд — какая причина

Дата публикации 8 декабря 2025 16:16
Коломойского не доставили в суд в Киеве — заседание перенесли
Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В Подольском районном суде Киева в понедельник, 8 декабря, должно было состояться заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Однако его не смогли доставить из-за сломанного служебного транспорта.

Об этом сообщили адвокаты Коломойского, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Коломойского не доставили в суд

Адвокаты бизнесмена отмечают, что это уже не первый "срыв" судебного заседания. По их словам, были случаи, когда болели судьи. Кроме того, случай с автомобилем произошел во второй раз.

"О поломанной машине это уже второй раз. Там, где обязательно было участие Игоря Валерьевича, но опять же доставки не было. Но хочу акцентировать внимание на том, что это была абсолютно прогнозируемая ситуация", — отметил адвокат.

Новое слушание назначено на 11 декабря в 15:00. Известно, что завтра в Шевченковском суде состоится другое заседание по изменению меры пресечения. По словам адвоката, могут быть новые "срывы".

Напомним, Коломойский высказался о коррупции в энергетике и фигуранте Тимуре Миндиче.

Ранее Высокий суд Лондона принял решение, обязав бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компенсировать более 3 млрд долларов.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
