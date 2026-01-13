Суд продовжив арешт депутату ОПЗЖ та його помічнику

Засідання суду. Фото: Офіс Генерального прокурору

Суд вкотре продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" та його колишньому помічнику. Тримання депутата під вартою триватиме до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост ОГП. Фото: скриншот

Деталі справи

Ще у вересні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо обох. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Народному депутату також інкримінують державну зраду.

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за російським законодавством, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням і перерахували кошти на користь Росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року переїхав до Москви і нині працює на країну-агресора. Він систематично поширював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили групу депутатів, яких підозрюють у корупції.

А до цього стало відомо про викриття посадовця "Укренерго", який завдав державі мільйонних збитків.