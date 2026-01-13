Суд продлил арест депутату ОПЗЖ и его помощнику

Заседание суда. Фото: Офис Генерального прокурора

Суд в очередной раз продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" и его бывшему помощнику. Содержание депутата под стражей продлится до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram во вторник, 13 января.

Детали дела

Еще в сентябре 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Народному депутату также инкриминируют государственную измену.

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по российскому законодательству, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года переехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически распространял пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

