Україна
Суд продлил арест депутату ОПЗЖ и его помощнику

Суд продлил арест депутату ОПЗЖ и его помощнику

ru
Дата публикации 13 января 2026 16:37
Суд продлил арест депутату ОПЗЖ и его помощнику
Заседание суда. Фото: Офис Генерального прокурора

Суд в очередной раз продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" и его бывшему помощнику. Содержание депутата под стражей продлится до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram во вторник, 13 января.

Читайте также:
Суд продовжив арешт депутату ОПЗЖ та його помічнику - фото 1
Пост ОГП. Фото: скриншот

Детали дела

Еще в сентябре 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Народному депутату также инкриминируют государственную измену.

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по российскому законодательству, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года переехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически распространял пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Напомним, что правоохранители разоблачили группу депутатов, которых подозревают в коррупции.

А до этого стало известно о разоблачении чиновника "Укрэнерго", который нанес государству миллионные убытки.

суд нардепы Офис генерального прокурора прокуратура судьи
Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
