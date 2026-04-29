Суд покарав працівника ТЦК, який зламав ребро мобілізованому

Суд покарав працівника ТЦК, який зламав ребро мобілізованому

Дата публікації: 29 квітня 2026 03:53
Перевірка документів. Ілюстративне фото: УНІАН

На Прикарпатті пройшов щодо працівника ТЦК, який мобілізував чоловіка і згодом під час конфлікту зламав йому ребро. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт "Zaxid.NET".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи від 23 квітня, інцидент стався близько 11:00 біля магазину "Синєвір" у селі Назавизів. Працівник ТЦК, перебуваючи у складі групи оповіщення, зупинив велосипедиста, який був порушником правил військового обліку, після чого доставив його до територіального центру комплектування.

У приміщенні ТЦК між військовослужбовцями та чоловіком виникла суперечка. Під час конфлікту працівник ТЦК, намагаючись залякати затриманого, завдав йому удару в груди. Внаслідок цього потерпілий отримав закриту травму грудної клітки з переломом ребра, підплевральними гематомами та пневмотораксом і був змушений лягти на операцію.

У суді працівник ТЦК визнав провину, розкаявся та запевнив, що подібні дії не повторяться. Він також повідомив про відшкодування завданої шкоди і укладення з потерпілим угоди про примирення.

Рішення суду

Надвірнянський районний суд визнав працівника ТЦК винним в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Йому призначили покарання у вигляді одного року службового обмеження з відрахуванням 10% заробітної плати в дохід держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляє, що у Рівному мобілізували студента, який мав відстрочку. Для того, щоб захистити свої права, чоловік звернувся до суду, і судді стали на сторону студента.

Також ми писали, що у Харкові ТЦК мобілізували працівника виправної колонії, хоча він офіційно мав бронь від мобілізації. Суд у свою чергу став на користь чоловіка, визнавши дії ТЦК незаконними.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
