Суд наказал работника ТЦК, который сломал ребро мобилизованному

Проверка документов. Иллюстративное фото: УНИАН

На Прикарпатье прошел в отношении работника ТЦК, который мобилизовал мужчину и впоследствии во время конфликта сломал ему ребро. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Zaxid.NET".

Детали дела

Согласно материалам дела от 23 апреля, инцидент произошел около 11:00 возле магазина "Синевир" в селе Назавизов. Работник ТЦК, находясь в составе группы оповещения, остановил велосипедиста, который был нарушителем правил воинского учета, после чего доставил его в территориальный центр комплектования.

В помещении ТЦК между военнослужащими и мужчиной возник спор. Во время конфликта работник ТЦК, пытаясь запугать задержанного, нанес ему удар в грудь. В результате пострадавший получил закрытую травму грудной клетки с переломом ребра, подплевральными гематомами и пневмотораксом и был вынужден лечь на операцию.

В суде работник ТЦК признал вину, раскаялся и заверил, что подобные действия не повторятся. Он также сообщил о возмещении причиненного ущерба и заключении с потерпевшим соглашения о примирении.

Решение суда

Надворнянский районный суд признал работника ТЦК виновным в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести. Ему назначили наказание в виде одного года служебного ограничения с отчислением 10% заработной платы в доход государства.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.