Засідання у справі Ігоря Коломойського. Фото: Новини.LIVE

У Києві у четвер, 22 жовтня, проходить засідання у справі Ігоря Коломойського. Прокурор заявив, що підстав для закриття кримінального провадження немає. Зазначимо, Коломойський перебуває у СІЗО з вересня 2023 року.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із залу суду.

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Засідання у справі Ігоря Коломойського

У судовій справі стосовно бізнесмена сторона обвинувачення виступила проти клопотань адвокатів щодо закриття кримінального провадження.

Прокурори відкинули доводи сторони захисту про те, що встановлений законом строк досудового розслідування нібито вже сплив.

Прокурор пояснив, що адвокати застосовують власний підхід до обчислення процесуальних строків, який не збігається з методикою Апеляційної палати та позицією обвинувачення.

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Зазначимо, Коломойському висунули обвинувачення за декількома епізодами, серед яких — відмивання понад 500 млн грн, привласнення мільярдів гривень, що належали "ПриватБанку", а також організація замаху на вбивство у 2003 році.

Як писали Новини.LIVE, під час судового засідання у справі Коломойського 21 жовтня адвокати попросили відсторонити прокурора від участі в процесі. На думку захисту, під час попереднього слухання він спотворив обставини справи та ввів суд в оману. Водночас суд відхилив клопотання.

У травні ми повідомляли, що Коломойському оголосили підозру в шахрайському заволодінні коштами одного із найбільших банків країни. Йдеться про понад 100 мільйонів гривень.