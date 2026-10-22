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Суд над Коломойским: прокурор возразил против прекращения дела

Ua ru
22 октября 2026 15:01
Репортаж
Дело Коломойского: прокурор возразил против прекращения производства по делу Новини.LIVE
Заседание по делу Игоря Коломойского. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в четверг, 22 октября, проходит заседание по делу Игоря Коломойского. Прокурор заявил, что оснований для прекращения уголовного производства нет. Отметим, что Коломойский находится в СИЗО с сентября 2023 года.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко из зала суда.

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Заседание по делу Игоря Коломойского

В судебном деле в отношении бизнесмена сторона обвинения выступила против ходатайств адвокатов о прекращении уголовного производства.

Прокуроры отвергли доводы стороны защиты о том, что установленный законом срок досудебного расследования якобы уже истек.

Прокурор пояснил, что адвокаты применяют собственный подход к исчислению процессуальных сроков, который не совпадает с методикой Апелляционной палаты и позицией обвинения.

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Отметим, что Коломойскому предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, среди которых — отмывание более 500 млн грн, присвоение миллиардов гривен, принадлежавших "ПриватБанку", а также организация покушения на убийство в 2003 году.

Как писали Новини.LIVE, во время судебного заседания по делу Коломойского 21 октября адвокаты попросили отстранить прокурора от участия в процессе. По мнению защиты, во время предварительного слушания он исказил обстоятельства дела и ввёл суд в заблуждение. В то же время суд отклонил ходатайство.

В мае мы сообщали, что Коломойскому объявили подозрение в мошенническом завладении средствами одного из крупнейших банков страны. Речь идет о более чем 100 миллионах гривен.

Киев суд Игорь Коломойский обвинение адвокат
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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