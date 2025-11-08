Відео
Головна Новини дня Суд може скасувати вирок Трампу — Мін’юст втрутився у справу

Суд може скасувати вирок Трампу — Мін’юст втрутився у справу

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:19
Оновлено: 11:19
Суд над Трампом можуть переглянути — яка причина
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Міністерство юстиції США закликало апеляційний суд штату Нью-Йорк скасувати обвинувальний вирок президенту Дональду Трампу. Там вважають, що під час розгляду справи порушили принципи президентського імунітету.

Про це пише Bloomberg

Читайте також:

Чи скасують вирок суду над Трампом

Зазначається, що адвокати Міністерства юстиції подали записку, стверджуючи, що засудження Трампа минулого року було незаконним. Вони заявили, що суддя першої інстанції не врахував рішення Верховного суду 2024 року, яке надало президенту широкий імунітет.

Також федеральні юристи вважають, що суддя Хуан Мерчана помилково дозволив прокурорам представити журі присяжних докази, що стосувалися офіційних дій Трампа на посаді президента. Так, були представлені розмови американського лідера з кільками тодішніми чиновниками Білого дому. 

У Мін'юсті наголосили, що це "фактично нівелювало імунітет, який гарантований президенту". 

Як відомо, йдеться про вирок у "справі про приховування виплат", за якою Трампа визнали винним у 34 епізодах фальсифікації ділової документації з метою приховати платежі акторці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року.

За даними Bloomberg, Дональд Трамп — єдиний президент, якого було засуджено за тяжкий злочин, оскаржує цей вердикт в апеляційному суді штату на Мангеттені, а також на федеральному рівні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що більше не хоче жити в Нью-Йорку. За його словами, це пов'язано з тим, що новим мером став демократ Зохран Мамдані.

Крім того, американський президент наголосив, що США стануть криптостолицею світу. Крім того, вони будуть лідерами у розвитку штучного інтелекту. 

США суд виплати Дональд Трамп Мін'юст
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
