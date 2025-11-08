Суд над Трампом могут пересмотреть — какая причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министерство юстиции США призвало апелляционный суд штата Нью-Йорк отменить обвинительный приговор президенту Дональду Трампу. Там считают, что при рассмотрении дела нарушили принципы президентского иммунитета.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что адвокаты Министерства юстиции подали записку, утверждая, что осуждение Трампа в прошлом году было незаконным. Они заявили, что судья первой инстанции не учел решение Верховного суда 2024 года, которое предоставило президенту широкий иммунитет.

Также федеральные юристы считают, что судья Хуан Мерчана ошибочно позволил прокурорам представить жюри присяжных доказательства, касающиеся официальных действий Трампа на посту президента. Так, были представлены разговоры американского лидера с несколькими тогдашними чиновниками Белого дома.

В Минюсте отметили, что это "фактически нивелировало иммунитет, который гарантирован президенту".

Как известно, речь идет о приговоре по "делу о сокрытии выплат", по которому Трампа признали виновным в 34 эпизодах фальсификации деловой документации с целью скрыть платежи актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп — единственный президент, который был осужден за тяжкое преступление, оспаривает этот вердикт в апелляционном суде штата на Манхэттене, а также на федеральном уровне.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что больше не хочет жить в Нью-Йорке. По его словам, это связано с тем, что новым мэром стал демократ Зохран Мамдани.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США станут криптостолицей мира. Кроме того, они будут лидерами в развитии искусственного интеллекта.