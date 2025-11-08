Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд может отменить приговор Трампу — Минюст вмешался в дело

Суд может отменить приговор Трампу — Минюст вмешался в дело

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 11:19
обновлено: 12:12
Суд над Трампом могут пересмотреть — какая причина
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министерство юстиции США призвало апелляционный суд штата Нью-Йорк отменить обвинительный приговор президенту Дональду Трампу. Там считают, что при рассмотрении дела нарушили принципы президентского иммунитета.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Отменят ли приговор суда над Трампом

Отмечается, что адвокаты Министерства юстиции подали записку, утверждая, что осуждение Трампа в прошлом году было незаконным. Они заявили, что судья первой инстанции не учел решение Верховного суда 2024 года, которое предоставило президенту широкий иммунитет.

Также федеральные юристы считают, что судья Хуан Мерчана ошибочно позволил прокурорам представить жюри присяжных доказательства, касающиеся официальных действий Трампа на посту президента. Так, были представлены разговоры американского лидера с несколькими тогдашними чиновниками Белого дома.

В Минюсте отметили, что это "фактически нивелировало иммунитет, который гарантирован президенту".

Как известно, речь идет о приговоре по "делу о сокрытии выплат", по которому Трампа признали виновным в 34 эпизодах фальсификации деловой документации с целью скрыть платежи актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп — единственный президент, который был осужден за тяжкое преступление, оспаривает этот вердикт в апелляционном суде штата на Манхэттене, а также на федеральном уровне.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что больше не хочет жить в Нью-Йорке. По его словам, это связано с тем, что новым мэром стал демократ Зохран Мамдани.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США станут криптостолицей мира. Кроме того, они будут лидерами в развитии искусственного интеллекта.

США суд выплаты Дональд Трамп Минюст
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации