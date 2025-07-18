Суд арештував активи ексочільника КМДА Володимира Макеєнка

Володимир Макеєнко. Фото: УНІАН

Суд заарештував рахунки колишнього народного депутата від "Партії регіонів" та ексочільника КМДА Володимира Макеєнка. В управління АРМА передано понад 1,5 млрд гривень.

Про це 18 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

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Як стало відомо, суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора та передав до Агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 1,5 млрд грн, заарештованих на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург.

Власником цих активів є екснардеп і колишній очільник КМДА Володимир Макеєнко. За даними слідства, він роками приховано заробляв через офшори в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, не сплачуючи податки в Україні.

У вересні 2024 року регіоналу оголосили підозру. Наразі ДБР за підтримки СБУ розслідує справу про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у якій фігурує колишній народний депутат. А також триває встановлення деталей правопорушення та робота над відшкодуванням збитків державі.

Раніше повідомлялося, що керівника Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo, судитимуть за несплату податків на 1,7 млрд гривень.

А також стало відомо, що колаборанти та росіяни намагаються отримати компенсації єВідновлення.