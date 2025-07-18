Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд арештував 1,5 млрд грн активів екснардепа "Партії регіонів"

Суд арештував 1,5 млрд грн активів екснардепа "Партії регіонів"

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 16:25
Суд арештував активи ексочільника КМДА Володимира Макеєнка
Володимир Макеєнко. Фото: УНІАН

Суд заарештував рахунки колишнього народного депутата від "Партії регіонів" та ексочільника КМДА Володимира Макеєнка. В управління АРМА передано понад 1,5 млрд гривень.

Про це 18 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Суд арештував активи Володимира Макеєнка

Як стало відомо, суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора та передав до Агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 1,5 млрд грн, заарештованих на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург.

Власником цих активів є екснардеп і колишній очільник КМДА Володимир Макеєнко. За даними слідства, він роками приховано заробляв через офшори в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, не сплачуючи податки в Україні.

У вересні 2024 року регіоналу оголосили підозру. Наразі ДБР за підтримки СБУ розслідує справу про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у якій фігурує колишній народний депутат. А також триває встановлення деталей правопорушення та робота над відшкодуванням збитків державі.

Раніше повідомлялося, що керівника Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo, судитимуть за несплату податків на 1,7 млрд гривень.

А також стало відомо, що колаборанти та росіяни намагаються отримати компенсації єВідновлення.

АРМА нардепи ДБР рахунки арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації