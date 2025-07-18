Суд арештував активи ексочільника КМДА Володимира Макеєнка

Суд арештував 1,5 млрд грн активів екснардепа "Партії регіонів"
Суд заарештував рахунки колишнього народного депутата від "Партії регіонів" та ексочільника КМДА Володимира Макеєнка. В управління АРМА передано понад 1,5 млрд гривень.
Про це 18 липня повідомило Державне бюро розслідувань.
Суд арештував активи Володимира Макеєнка
Як стало відомо, суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора та передав до Агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 1,5 млрд грн, заарештованих на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург.
Власником цих активів є екснардеп і колишній очільник КМДА Володимир Макеєнко. За даними слідства, він роками приховано заробляв через офшори в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, не сплачуючи податки в Україні.
У вересні 2024 року регіоналу оголосили підозру. Наразі ДБР за підтримки СБУ розслідує справу про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у якій фігурує колишній народний депутат. А також триває встановлення деталей правопорушення та робота над відшкодуванням збитків державі.
Раніше повідомлялося, що керівника Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo, судитимуть за несплату податків на 1,7 млрд гривень.
А також стало відомо, що колаборанти та росіяни намагаються отримати компенсації єВідновлення.
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