Суд арестовал активы экс-главы КГГА Владимира Макеенко

Суд арестовал 1,5 млрд грн активов экс-нардепа "Партии регионов"
Суд арестовал счета бывшего народного депутата от "Партии регионов" и экс-главы КГГА Владимира Макеенко. В управление АРМА передано более 1,5 млрд гривен.
Об этом 18 июля сообщило Государственное бюро расследований.
Суд арестовал активы Владимира Макеенко
Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и передал в Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) более 1,5 млрд грн, арестованных на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург.
Владельцем этих активов является экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Макеенко. По данным следствия, он годами скрыто зарабатывал через оффшоры в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах, не платя налоги в Украине.
В сентябре 2024 года регионалу объявили подозрение. Сейчас ГБР при поддержке СБУ расследует дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в котором фигурирует бывший народный депутат. А также продолжается установление деталей правонарушения и работа над возмещением ущерба государству.
Ранее сообщалось, что руководителя Полтавского ГОКа, что принадлежит Ferrexpo, будут судить за неуплату налогов на 1,7 млрд гривен.
А также стало известно, что коллаборационисты и россияне пытаются получить компенсации єВідновлення.
Читайте Новини.LIVE!