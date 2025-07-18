Суд арестовал активы экс-главы КГГА Владимира Макеенко

Владимир Макеенко. Фото: УНИАН

Суд арестовал счета бывшего народного депутата от "Партии регионов" и экс-главы КГГА Владимира Макеенко. В управление АРМА передано более 1,5 млрд гривен.

Об этом 18 июля сообщило Государственное бюро расследований.

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Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и передал в Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) более 1,5 млрд грн, арестованных на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург.

Владельцем этих активов является экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Макеенко. По данным следствия, он годами скрыто зарабатывал через оффшоры в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах, не платя налоги в Украине.

В сентябре 2024 года регионалу объявили подозрение. Сейчас ГБР при поддержке СБУ расследует дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в котором фигурирует бывший народный депутат. А также продолжается установление деталей правонарушения и работа над возмещением ущерба государству.

Ранее сообщалось, что руководителя Полтавского ГОКа, что принадлежит Ferrexpo, будут судить за неуплату налогов на 1,7 млрд гривен.

А также стало известно, что коллаборационисты и россияне пытаются получить компенсации єВідновлення.