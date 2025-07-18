Справу проти керівника одного з найбільших підприємств Ferrexpo передали до суду

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Фото: esbu.gov.ua

Керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату звинувачують в умисній несплаті податків на суму понад 1,7 млрд гривень та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Про це повідомив Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України в п'ятницю,18 липня.

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За даними слідства, керівник гірничо-збагачувального комбінату організував схему ухилення від сплати податків. Зокрема, занижуючи в офіційних документах вартість залізорудної продукції, яку експортували пов'язаним юридичним особам-нерезидентам у Європі та на Близькому Сході.

Через ці дії державний бюджет 2015-2017 років недоотримав понад 1,7 мільярда гривень податку на прибуток.

Керівнику ГЗК детективи БЕБ оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також вчинення цих дій у складі організованої групи.

Наразі досудове розслідування завершено, а до суду скеровано обвинувальний акт.

Зазначимо, що підприємство є частиною групи Ferrexpo plc — одного з провідних світових виробників залізорудних окатків і великого платника рентної плати за користування надрами в Україні. Ferrexpo об'єднує Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати. Кінцевим бенефіціаром значної частки Ferrexpo є колишній народний депутат Костянтин Жеваго, який перебуває в міжнародному розшуку.

Чи запроваджені санкції проти Жеваго

Жеваго підозрювали в розтраті коштів банку "Фінанси та кредит", який Нацбанк визнав неплатоспроможним 2015 року. У межах розслідування бізнесмену оголосили про підозру, а у грудні 2022 року його затримали у Франції на вимогу української сторони. Однак Жеваго сплатив заставу у розмірі 1 млн євро та вийшов з-під варти. Верховний суд Франції 2023 року відмовився екстрадувати мільярдера.

У січні 2024 року Жеваго виграв справу в Лондоні щодо звинувачень у розкраданні коштів банку.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про введення санкцій проти мільярдера.

Раніше на Київщині посадовців викрили у привласненні коштів на відбудову зруйнованого житла.

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