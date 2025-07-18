Дело против руководителя одного из крупнейших предприятий Ferrexpo передали в суд

Полтавский горно-обогатительный комбинат. Фото: esbu.gov.ua

Руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината обвиняют в умышленной неуплате налогов на сумму более 1,7 млрд гривен и выдаче заведомо ложных официальных документов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщил Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины в пятницу, 18 июля.

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По данным следствия, руководитель горно-обогатительного комбината организовал схему уклонения от уплаты налогов. В частности, занижая в официальных документах стоимость железорудной продукции, которую экспортировали связанным юридическим лицам-нерезидентам в Европе и на Ближнем Востоке.

Из-за этих действий государственный бюджет 2015-2017 годов недополучил более 1,7 миллиарда гривен налога на прибыль.

Руководителю ГОКа детективы БЭБ объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, а также совершение этих действий в составе организованной группы.

Сейчас досудебное расследование завершено, а в суд направлено обвинительное заключение.

Отметим, что предприятие является частью группы Ferrexpo plc — одного из ведущих мировых производителей железорудных окатков и крупного плательщика рентной платы за пользование недрами в Украине. Ferrexpo объединяет Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты. Конечным бенефициаром значительной доли Ferrexpo является бывший народный депутат Константин Жеваго, который находится в международном розыске.

Введены ли санкции против Жеваго

Жеваго подозревали в растрате средств банка "Финансы и кредит", который Нацбанк признал неплатежеспособным в 2015 году. В рамках расследования бизнесмену объявили о подозрении, а в декабре 2022 года его задержали во Франции по требованию украинской стороны. Однако Жеваго уплатил залог в размере 1 млн евро и вышел из-под стражи. Верховный суд Франции в 2023 году отказался экстрадировать миллиардера.

В январе 2024 года Жеваго выиграл дело в Лондоне по обвинениям в хищении средств банка.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против миллиардера.

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