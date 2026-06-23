Жителів Сум судитимуть за створення фейкового коледжу

Затримання організаторів фейкового коледжу. Фото: Поліція Сумської області

У Сумах четверо місцевих жителів створили фейковий коледж. Навчальний заклад зареєстрували, щоб надавати відстрочки військовозобов'язаним. Причетних до порушення викрили — вони постануть перед судом.

Про це 16 червня повідомила Сумська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, подружжя та двоє їхніх знайомих зареєстрували Сумах товариство, яке нібито спеціалізувалося на професійно-технічній освіті. Навчальний заклад очолила одна із фігуранток.

"Фактично заклад освітні послуги не надавав, а був створений виключно для незаконного отримання відстрочки та ухилення від мобілізації", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Обвинувачені видавали фейкові накази, згідно з якими люди призовного віку ставали викладачами та отримували право на відстрочку.

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Рішення суду

Директорку навчального закладу обвинувачують у службовому підробленні, бухгалтерку — у пособництві в підробці офіційних документів. Також усім чотирьом фігурантам інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану. Їм загрожує від п'яти до восьми років в'язниці. Справу скерували до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що житель Полтавщини у Viber поширював інформацію про роботу працівників ТЦК і поліції. Фігуранта спочатку засудили до п'яти років в'язниці, але замінили покарання менш суворим. Упродовж року чоловік перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на інформаційний-ресурс "Ми — Вінничани" писав, що на Вінниччині підприємець кинув під двері ТЦК нутрощі худоби. У такий спосіб він вирішив висловити невдоволення мобілізацією свого останнього працівника. Порушника оштрафували на понад 20 тисяч гривень.