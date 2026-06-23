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Главная Новости дня Создание фейкового колледжа ради выдачи отсрочек: причастных будут судить

Создание фейкового колледжа ради выдачи отсрочек: причастных будут судить

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 03:32
Жителей Сум будут судить за создание фейкового колледжа
Задержание организаторов фейкового колледжа. Фото: Полиция Сумской области

В Сумах четверо местных жителей создали фейковый колледж. Учебное заведение зарегистрировали, чтобы предоставлять отсрочку военнообязанным. Причастных к нарушению разоблачили — они предстанут перед судом.

Об этом 16 июня сообщила Сумская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, супруги и двое их знакомых зарегистрировали в Сумах общество, которое якобы специализировалось на профессионально-техническом образовании. Учебное заведение возглавила одна из фигуранток.

"Фактически учреждение образовательные услуги не предоставляло, а было создано исключительно для незаконного получения отсрочки и уклонения от мобилизации", — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемые выдавали поддельные приказы, согласно которым люди призывного возраста становились преподавателями и получали право на отсрочку.

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Во время обысков в офисах, домах и автомобилях нарушителей изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны, документы, черновые записи.

Решение суда

Директора учебного заведения обвиняют в служебном подлоге, бухгалтера — в пособничестве в подделке официальных документов. Также всем четырём фигурантам инкриминируют препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Дело направлено в суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что житель Полтавской области в Viber распространял информацию о работе сотрудников ТЦК и полиции. Фигуранта сначала приговорили к пяти годам тюрьмы, но заменили наказание на менее строгое. В течение года мужчина будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Ми — Вінничани" писал, что в Винницкой области предприниматель бросил под дверь ТЦК внутренности скота. Таким образом он решил выразить недовольство мобилизацией своего последнего работника. Нарушителя оштрафовали на более чем 20 тысяч гривен.

образование суд отсрочка
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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