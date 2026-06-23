Жителей Сум будут судить за создание фейкового колледжа

Задержание организаторов фейкового колледжа. Фото: Полиция Сумской области

В Сумах четверо местных жителей создали фейковый колледж. Учебное заведение зарегистрировали, чтобы предоставлять отсрочку военнообязанным. Причастных к нарушению разоблачили — они предстанут перед судом.

Об этом 16 июня сообщила Сумская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, супруги и двое их знакомых зарегистрировали в Сумах общество, которое якобы специализировалось на профессионально-техническом образовании. Учебное заведение возглавила одна из фигуранток.

"Фактически учреждение образовательные услуги не предоставляло, а было создано исключительно для незаконного получения отсрочки и уклонения от мобилизации", — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемые выдавали поддельные приказы, согласно которым люди призывного возраста становились преподавателями и получали право на отсрочку.

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Во время обысков в офисах, домах и автомобилях нарушителей изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны, документы, черновые записи.

Решение суда

Директора учебного заведения обвиняют в служебном подлоге, бухгалтера — в пособничестве в подделке официальных документов. Также всем четырём фигурантам инкриминируют препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Дело направлено в суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что житель Полтавской области в Viber распространял информацию о работе сотрудников ТЦК и полиции. Фигуранта сначала приговорили к пяти годам тюрьмы, но заменили наказание на менее строгое. В течение года мужчина будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Ми — Вінничани" писал, что в Винницкой области предприниматель бросил под дверь ТЦК внутренности скота. Таким образом он решил выразить недовольство мобилизацией своего последнего работника. Нарушителя оштрафовали на более чем 20 тысяч гривен.