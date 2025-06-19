США посилюють правила отримання студентських віз — що відомо

Студенти. Фото ілюстративне: Pexels

Державний департамент Сполучених Штатів Америки впровадив нові жорсткі правила на отримання студентської візи. Відтепер перевірятимуть акаунти у соціальних мережах.

Про це повідомляє CNN.

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Студентська віза у США

Держдеп наказав посольствам та консульствам перевіряти заявників на візу студента на наявність ворожого ставлення до американців, культури, уряду, інституцій чи основоположних принципів.

Оновлені вказівки були розіслані до всіх дипломатичних установ США за кордоном. Згідно з ними, під час перевірки заявників на студентські та обмінні візи враховуватимуть також їхню активність у мережі.

Заявники повинні будуть робити свої профілі публічними, а обмежений доступ вважатимуть як спробу уникнути або приховати певну діяльність.

Відомо, що рекомендації також стосуються людей, які хочуть отримати візи типу F, M та J.

Нагадаємо, у США заявили, що скасують візи для китайських студентів.

А у Польщі змінилися правила доступу мігрантів до ринку, роботи, університетів та візової системи.