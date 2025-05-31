Польща змінює правила для мігрантів з 1 червня — що потрібно знати

Українські біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

У Польщі з 1 червня зміняться правила доступу мігрантів до ринку, роботи, університетів та візової системи. Таке рішення ухвалила Рада міністрів у жовтні минулого року.

Про це повідомляє RMF FM у суботу, 31 травня.

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Метою нововведень є запобігання зловживанням, забезпечення більшої прозорості процедур та посилення контролю за легалізацією перебування й працевлаштування іноземців у Польщі.

Візова система

Кандидат на навчання в Польщі повинен буде демонструвати знання мови навчання на рівні не нижче B2.

Університети зобов’яжуть повідомляти консульство, якщо студент не розпочав навчання. Також навчальні заклади перевірятимуть кваліфікацію вступника, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) — підтверджуватиме факт складання вступного іспиту.

"Ми відкриті для всіх охочих з усього світу навчатися в польських вишах, але ми запроваджуємо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції цим скористатися", — наголосив прем'єр Польщі Дональд Туск.

Ринок праці

З 1 червня доступ до подачі заяв на тимчасове проживання і дозвіл на роботу також буде обмежено.

Згідно з оновленими правилами, право на це втрачають:

особи, які мають візу або дозвіл на проживання, видані іншою країною Євросоюзу;

ті, хто отримав польську візу з метою транзиту, навчання чи участі в культурних або спортивних заходах.

Крім того, змінюються правила доступу іноземців на ринок праці. Очільники районів отримають повноваження визначати перелік професій і видів робіт, для яких іноземцям не надаватимуть дозволів.

Туск наголосив, що правила повинні покласти край зловживанню правом на працю в Польщі з боку іноземних громадян.

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