Польша меняет правила для мигрантов с 1 июня — что нужно знать

Украинские беженцы беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

В Польше с 1 июня изменятся правила доступа мигрантов к рынку, работе, университетам и визовой системе. Такое решение принял Совет министров в октябре прошлого года.

Об этом сообщает RMF FM в субботу, 31 мая.

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Целью нововведений является предотвращение злоупотреблений, обеспечение большей прозрачности процедур и усиление контроля за легализацией пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

Визовая система

Кандидат на обучение в Польше должен будет демонстрировать знание языка обучения на уровне не ниже B2.

Университеты обяжут сообщать консульство, если студент не начал обучение. Также учебные заведения будут проверять квалификацию поступающего, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) — подтверждать факт сдачи вступительного экзамена.

"Мы открыты для всех желающих со всего мира учиться в польских вузах, но мы вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции этим воспользоваться", — подчеркнул премьер Польши Дональд Туск.

Рынок труда

С 1 июня доступ к подаче заявлений на временное проживание и разрешение на работу также будет ограничен.

Согласно обновленным правилам, право на это теряют:

лица, имеющие визу или вид на жительство, выданные другой страной Евросоюза;

те, кто получил польскую визу с целью транзита, обучения или участия в культурных или спортивных мероприятиях.

Кроме того, меняются правила доступа иностранцев на рынок труда. Руководители районов получат полномочия определять перечень профессий и видов работ, для которых иностранцам не будут предоставлять разрешений.

Туск подчеркнул, что правила должны положить конец злоупотреблению правом на труд в Польше со стороны иностранных граждан.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, к чему готовиться украинцам в Польше в начале лета.

Кроме того, все больше украинцев в Польше хотят получить водительское удостоверение. Кандидату должно быть не менее 18 лет.