США ужесточают правила получения студенческих виз — что известно

Студенческие визы в США — Госдеп ввел жесткие правила
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые жесткие правила на получение студенческой визы. Отныне будут проверять аккаунты в социальных сетях.
Об этом сообщает CNN.
Студенческая виза в США
Госдеп приказал посольствам и консульствам проверять заявителей на визу студента на наличие враждебного отношения к американцам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам.
Обновленные указания были разосланы во все дипломатические учреждения США за рубежом. Согласно им, при проверке заявителей на студенческие и обменные визы будут учитывать также их активность в сети.
Заявители должны будут делать свои профили публичными, а ограниченный доступ будут считать как попытку избежать или скрыть определенную деятельность.
Известно, что рекомендации также касаются людей, которые хотят получить визы типа F, M и J.
Напомним, в США заявили, что отменят визы для китайских студентов.
А в Польше изменились правила доступа мигрантов к рынку, работе, университетам и визовой системе.
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