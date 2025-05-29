Рубіо заявив, що США займуться скасуванням віз для студентів із Китаю

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "рішуче скасує візи для китайських студентів". Це, своєю чергою, стане черговим ударом по іноземних студентах і вищих навчальних закладах по всій території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

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Скасування віз для студентів із Китаю

Рубіо сказав, що Держдепартамент співпрацюватиме з Міністерством внутрішньої безпеки з питання відкликання документів, який буде спрямований на китайських студентів, "зокрема тих, хто пов'язаний із Комуністичною партією Китаю або навчається в критично важливих галузях".

"Ми також переглянемо критерії видачі віз, щоб посилити перевірку всіх майбутніх заяв на отримання віз із Китайської Народної Республіки та Гонконгу", — заявив він.

За даними звіту Інституту міжнародної освіти (IIE) і Держдепартаменту, у 2023-2024 навчальному році в США навчалося понад 275 000 студентів із Китаю. Китай посідає друге місце за кількістю студентів з-за кордону серед усіх країн, поступаючись тільки Індії.

CNN пише, що американські навчальні заклади покладаються на іноземних студентів у плані оплати навчання, і багато студентів беруть участь у науково-дослідній та інноваційній роботі.

Що ж стосується віз, крок було зроблено наступного дня після того, як Держдепартамент розпорядився призупинити всі нові співбесіди щодо студентських віз по всьому світу у зв'язку з підготовкою до розширеної перевірки в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Рубіо написав пост про те, що США посилять візові обмеження для іноземних посадових та інших осіб. Причина полягає в цензурі американців у соцмережах, яку ті проявляють.

Також ми писали, що у квітні за даними ЗМІ, адміністрація Трампа готує обмеження на в'їзд до США. Як повідомлялося, до списку можуть потрапити 43 країни, громадян яких можуть чекати обмеження або повна заборона на в'їзд.