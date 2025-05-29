Рубіо заявив, що США займуться скасуванням віз для студентів із Китаю

Рубіо анонсував скасування віз для студентів із Китаю
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "рішуче скасує візи для китайських студентів". Це, своєю чергою, стане черговим ударом по іноземних студентах і вищих навчальних закладах по всій території Сполучених Штатів.
Про це повідомляє CNN.
Скасування віз для студентів із Китаю
Рубіо сказав, що Держдепартамент співпрацюватиме з Міністерством внутрішньої безпеки з питання відкликання документів, який буде спрямований на китайських студентів, "зокрема тих, хто пов'язаний із Комуністичною партією Китаю або навчається в критично важливих галузях".
"Ми також переглянемо критерії видачі віз, щоб посилити перевірку всіх майбутніх заяв на отримання віз із Китайської Народної Республіки та Гонконгу", — заявив він.
За даними звіту Інституту міжнародної освіти (IIE) і Держдепартаменту, у 2023-2024 навчальному році в США навчалося понад 275 000 студентів із Китаю. Китай посідає друге місце за кількістю студентів з-за кордону серед усіх країн, поступаючись тільки Індії.
CNN пише, що американські навчальні заклади покладаються на іноземних студентів у плані оплати навчання, і багато студентів беруть участь у науково-дослідній та інноваційній роботі.
Що ж стосується віз, крок було зроблено наступного дня після того, як Держдепартамент розпорядився призупинити всі нові співбесіди щодо студентських віз по всьому світу у зв'язку з підготовкою до розширеної перевірки в соціальних мережах.
Нагадаємо, раніше Рубіо написав пост про те, що США посилять візові обмеження для іноземних посадових та інших осіб. Причина полягає в цензурі американців у соцмережах, яку ті проявляють.
Також ми писали, що у квітні за даними ЗМІ, адміністрація Трампа готує обмеження на в'їзд до США. Як повідомлялося, до списку можуть потрапити 43 країни, громадян яких можуть чекати обмеження або повна заборона на в'їзд.
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