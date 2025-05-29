Рубио заявил, что США займутся отменой виз для студентов из Китая

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа "решительно отменит визы для китайских студентов". Это в свою очередь, станет очередным ударом по иностранным студентам и высшим учебным заведениям по всей территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

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Отмена виз для студентов из Китая

Рубио сказал, что Госдепартамент будет сотрудничать с Министерством внутренней безопасности по вопросу отзыва документов, который будет направлен на китайских студентов, "в том числе тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается в критически важных областях".

"Мы также пересмотром критерии выдачи виз, чтобы усилить проверку всех будущих заявлений на получение виз из Китайской Народной Республики и Гонконга", — заявил он.

По данным отчета Института международного образования (IIE) и Госдепартамента, в 2023-2024 учебном году в США обучалось более 275 000 студентов из Китая. Китай занимает второе место по количеству студентов из-за рубежа среди всех стран, уступая только Индии.

CNN пишет, что американские учебные заведения полагаются на иностранных студентов в плане оплаты обучения, и многие студенты участвуют в научно-исследовательской и инновационной работе.

Что же касается виз, шаг был предпринят на следующий день после того, как Госдепартамент распорядился приостановить все новые собеседования по студенческим визам по всему миру в связи с подготовкой к расширенной проверке в социальных сетях.

Напомним, ранее Рубио написал пост о том, что США усилят визовые ограничения для иностранных должностных и других лиц. Причина заключается в цензуре американцев в соцсетях, которую те проявляют.

Также мы писали, что в апреле по данным СМИ, администрация Трампа готовит ограничения на въезд в США. Как сообщалось, в список могут попасть 43 страны, граждан которых могут ждать ограничения или полный запрет на въезд.