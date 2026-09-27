Стубб: Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та його команда роблять дедалі більше, аби війна в Україні завершилася якомога швидше. За його словами, зусилля подвоїлися.

Про це повідомляє Fox News, передає Новини.LIVE.

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Зусилля Трампа для завершення війни в Україні

На думку президента Фінляндії, після повернення Трампа до Білого дому перспективи врегулювання війни Росії проти України стали значно кращими.

"Я гадаю, що ми, звісно, зараз перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговорників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", — наголосив Стубб.

Він зазначив, що вже тривалий час бере активну участь у міжнародних консультаціях. Зокрема, разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре він долучається до координації дій та обміну оперативною інформацією між урядами України, США та європейських держав. Водночас більшість важливих процесів відбувалися не публічно.

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"Я думаю, що Трамп справді наполегливо працює, і розраховую, що ми відшукаємо рішення", — додав Стубб.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Стубба, Фінляндія затвердила новий військової підтримки для України на суму 290 мільйонів євро. Зокрема, до нього увійде озброєння та техніка, які українська сторона визначила як нагально необхідні напередодні зимового періоду.

А лідер США Дональд Трамп заявив, що очікує від Президента України Володимира Зеленського домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, угоду щодо припинення війни мають досягти обидві сторони.