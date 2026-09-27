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Главная Новости дня Стубб заявил, что Трамп удвоил усилия по прекращению войны в Украине

Стубб заявил, что Трамп удвоил усилия по прекращению войны в Украине

Ua ru
27 сентября 2026 23:54
Стубб: Трамп удвоил усилия для завершения войны в Украине
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его команда прилагают все больше усилий для того, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. По его словам, эти усилия удвоились.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

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Усилия Трампа по прекращению войны в Украине

По мнению президента Финляндии, после возвращения Трампа в Белый дом перспективы урегулирования войны России против Украины значительно улучшились.

"Я думаю, что мы, конечно, сейчас находимся в лучшем положении, чем до того, как президент Трамп приступил к работе. За последние полтора года он удвоил свои усилия, пытаясь найти решение для установления мира с помощью таких переговорщиков, как Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и многие другие", — подчеркнул Стубб.

Он отметил, что уже давно принимает активное участие в международных консультациях. В частности, вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Стьоре он участвует в координации действий и обмене оперативной информацией между правительствами Украины, США и европейских государств. В то же время большинство важных процессов происходило за закрытыми дверями.

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"Я думаю, что Трамп действительно упорно работает, и рассчитываю, что мы найдем решение", — добавил Стубб.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Стубба, Финляндия утвердила новый пакет военной поддержки для Украины на сумму 290 миллионов евро. В частности, в него войдут вооружение и техника, которые украинская сторона определила как крайне необходимые в преддверии зимнего периода.

А лидер США Дональд Трамп заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского достижения договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, соглашение о прекращении войны должны достичь обе стороны.

США война Дональд Трамп Украина Финляндия Александр Стубб
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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