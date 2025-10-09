Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стубб вирушає до США на зустріч із Дональдом Трампом

Стубб вирушає до США на зустріч із Дональдом Трампом

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:51
Стабб і Орпо зустрінуться з Дональдом Трампом у Білому домі
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: EMMI KORHONEN/Lehtikuva/via REUTERS

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Петтері Орпо цього тижня відвідають Вашингтон, де проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч запланована на цей четвер, 9 жовтня, і триватиме два дні, як повідомили в адміністрації фінського президента.

Про це повідомляє Yle.

Реклама
Читайте також:

Для чого Стубб їде до Трампа

Основними темами переговорів стануть двосторонні відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами, торговельно-економічна співпраця, а також війна, яку Росія веде проти України. Очікується, що сторони обговорять зміцнення оборонного партнерства в межах НАТО та роль Фінляндії в забезпеченні безпеки північного флангу Альянсу.

Журналісти зазначили, що під час спільної пресконференції у Гельсінкі з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір Александер Стубб уникнув прямої відповіді на запитання, чи буде на зустрічі з Трампом порушено тему криголамів — однієї з галузей, в яких Фінляндія має світове визнання. Президент лише зазначив, що спектр питань на переговорах широкий і попередні розмови з американським лідером уже стосувалися війни в Україні, співпраці у сфері оборони та діяльності НАТО.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати планують замовити до 40 нових криголамів, і позитивно відгукувався про фінський досвід у будівництві цих суден.

За інформацією Білого дому, візит Александера Стубба й Петтері Орпо триватиме у четвер і п’ятницю. Перед зустріччю з фінським керівництвом Трамп проведе переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Аналітики зазначають, що за часів президентства Стубба відносини між Фінляндією та США помітно посилилися. У нещодавньому інтерв’ю британській газеті The Guardian він заявив, що розглядає співпрацю з Вашингтоном як стратегічну, особливо у питаннях оборони, енергетики та технологій.

Нагадаємо також, Александр Стубб відповів, чи буде Фінляндія збивати безпілотники, які порушать повітряний простір країни.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що незабаром станеться звільнення усіх заручників ХАМАС.

США переговори Дональд Трамп Фінляндія Александр Стубб
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації