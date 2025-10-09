Стабб і Орпо зустрінуться з Дональдом Трампом у Білому домі

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: EMMI KORHONEN/Lehtikuva/via REUTERS

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Петтері Орпо цього тижня відвідають Вашингтон, де проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч запланована на цей четвер, 9 жовтня, і триватиме два дні, як повідомили в адміністрації фінського президента.

Про це повідомляє Yle.

Для чого Стубб їде до Трампа

Основними темами переговорів стануть двосторонні відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами, торговельно-економічна співпраця, а також війна, яку Росія веде проти України. Очікується, що сторони обговорять зміцнення оборонного партнерства в межах НАТО та роль Фінляндії в забезпеченні безпеки північного флангу Альянсу.

Журналісти зазначили, що під час спільної пресконференції у Гельсінкі з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір Александер Стубб уникнув прямої відповіді на запитання, чи буде на зустрічі з Трампом порушено тему криголамів — однієї з галузей, в яких Фінляндія має світове визнання. Президент лише зазначив, що спектр питань на переговорах широкий і попередні розмови з американським лідером уже стосувалися війни в Україні, співпраці у сфері оборони та діяльності НАТО.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати планують замовити до 40 нових криголамів, і позитивно відгукувався про фінський досвід у будівництві цих суден.

За інформацією Білого дому, візит Александера Стубба й Петтері Орпо триватиме у четвер і п’ятницю. Перед зустріччю з фінським керівництвом Трамп проведе переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Аналітики зазначають, що за часів президентства Стубба відносини між Фінляндією та США помітно посилилися. У нещодавньому інтерв’ю британській газеті The Guardian він заявив, що розглядає співпрацю з Вашингтоном як стратегічну, особливо у питаннях оборони, енергетики та технологій.

