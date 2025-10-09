Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стубб отправляется в США на встречу с Дональдом Трампом

Стубб отправляется в США на встречу с Дональдом Трампом

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 07:51
Стабб и Орпо встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: EMMI KORHONEN/Lehtikuva/via REUTERS

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Петтери Орпо на этой неделе посетят Вашингтон, где проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча запланирована на этот четверг, 9 октября, и продлится два дня, как сообщили в администрации финского президента.

Об этом сообщает Yle.

Реклама
Читайте также:

Для чего Стубб едет к Трампу

Основными темами переговоров станут двусторонние отношения между Финляндией и Соединенными Штатами, торгово-экономическое сотрудничество, а также война, которую Россия ведет против Украины. Ожидается, что стороны обсудят укрепление оборонного партнерства в рамках НАТО и роль Финляндии в обеспечении безопасности северного фланга Альянса.

Журналисты отметили, что во время совместной пресс-конференции в Хельсинки с президентом Исландии Халлой Томасдоттир Александер Стубб избежал прямого ответа на вопрос, будет ли на встрече с Трампом поднята тема ледоколов — одной из отраслей, в которых Финляндия имеет мировое признание. Президент лишь отметил, что спектр вопросов на переговорах широкий и предыдущие разговоры с американским лидером уже касались войны в Украине, сотрудничества в сфере обороны и деятельности НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты планируют заказать до 40 новых ледоколов, и положительно отзывался о финском опыте в строительстве этих судов.

По информации Белого дома, визит Александера Стубба и Петтери Орпо продлится в четверг и пятницу. Перед встречей с финским руководством Трамп проведет переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни.

Аналитики отмечают, что во времена президентства Стубба отношения между Финляндией и США заметно усилились. В недавнем интервью британской газете The Guardian он заявил, что рассматривает сотрудничество с Вашингтоном как стратегическое, особенно в вопросах обороны, энергетики и технологий.

Напомним также, Александр Стубб ответил, будет ли Финляндия сбивать беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны.

Между тем Дональд Трамп заявил, что вскоре произойдет освобождение всех заложников ХАМАС.

США переговоры Дональд Трамп Финляндия Александр Стубб
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации