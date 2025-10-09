Стабб и Орпо встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: EMMI KORHONEN/Lehtikuva/via REUTERS

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Петтери Орпо на этой неделе посетят Вашингтон, где проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча запланирована на этот четверг, 9 октября, и продлится два дня, как сообщили в администрации финского президента.

Об этом сообщает Yle.

Для чего Стубб едет к Трампу

Основными темами переговоров станут двусторонние отношения между Финляндией и Соединенными Штатами, торгово-экономическое сотрудничество, а также война, которую Россия ведет против Украины. Ожидается, что стороны обсудят укрепление оборонного партнерства в рамках НАТО и роль Финляндии в обеспечении безопасности северного фланга Альянса.

Журналисты отметили, что во время совместной пресс-конференции в Хельсинки с президентом Исландии Халлой Томасдоттир Александер Стубб избежал прямого ответа на вопрос, будет ли на встрече с Трампом поднята тема ледоколов — одной из отраслей, в которых Финляндия имеет мировое признание. Президент лишь отметил, что спектр вопросов на переговорах широкий и предыдущие разговоры с американским лидером уже касались войны в Украине, сотрудничества в сфере обороны и деятельности НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты планируют заказать до 40 новых ледоколов, и положительно отзывался о финском опыте в строительстве этих судов.

По информации Белого дома, визит Александера Стубба и Петтери Орпо продлится в четверг и пятницу. Перед встречей с финским руководством Трамп проведет переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни.

Аналитики отмечают, что во времена президентства Стубба отношения между Финляндией и США заметно усилились. В недавнем интервью британской газете The Guardian он заявил, что рассматривает сотрудничество с Вашингтоном как стратегическое, особенно в вопросах обороны, энергетики и технологий.

