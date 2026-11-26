Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна в Україні навряд чи завершиться до кінця 2026 року. Крім того, він закликав готуватися до суворої зими.

Про це Александр Стубб сказав під час технологічної конференції Slush, передає Новини.LIVE.

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Війна в Україні навряд чи завершиться до кінця року

Стубб наголосив на необхідності підготуватися до складного зимового періоду. Він підкреслив, що пріоритетами мають стати посилення ППО, безпека енергетичної інфраструктури та фінансова допомога Україні.

Лідер Фінляндії зауважив, що нині у світі є лише декілька держав, спроможних вести сучасну війну. До цього переліку він відніс:

Україну;

Росію;

Ізраїль;

Сполучені Штати Америки.

Стубб також заявив, що військовий досвід України уже впливає на Європу.

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Як писали Новини.LIVE, Стубб наголосив, що для завершення війни необхідні прямі переговори між українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, Стубб закликав європейські держави взяти на себе ініціативу в переговорах із Путіним, замість того щоб повністю покладатися на США. За його словами, країнам Європи потрібно виробити узгоджену позицію та самостійно представити її Кремлю.