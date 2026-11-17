Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейських лідерів самостійно вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися в цьому питанні на США. Він вважає, що країни Європи мають узгодити спільну позицію та особисто доносити її до Кремля. Водночас Стубб відзначив роль американських переговорників у відновленні контактів.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чому Стубб закликав Європу говорити з Путіним

За словами Стубба, Європа надто довго покладалася на інших у питаннях взаємодії з Росією.

Президент Фінляндії вважає, що європейські лідери повинні безпосередньо спілкуватися з Путіним і передавати йому узгоджену позицію. Для цього країнам необхідно дотримуватися спільних тез і доносити "одне й те саме послання".

Водночас Стубб визнав заслуги американських переговорників у відновленні переговорного процесу та підтримці участі Європи в ньому.

Читайте також:

До чого Стубб порівняв вибір Європи

Президент Фінляндії описав майбутній вибір Європи через два історичні приклади — Ялтинську угоду 1945 року та Гельсінські угоди 1975-го. За його оцінкою, йдеться про вибір між підходами до європейської безпеки та порядку, за якого долю континенту визначають без належного врахування інтересів його країн, або на основі спільних принципів.

Стубб також висловив сподівання, що США не схиляються до підходу, який він пов’язує з Ялтою. Водночас припустив, що зараз американська позиція може бути ближчою саме до цього варіанта.

Він наголосив, що Росія не здобула перемоги у війні проти України й, на його думку, не виграє її.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Фінляндії Александр Стубб допускає офіційну участь Європи в мирних переговорах щодо України. За його словами, найближчим часом може відбутися нова технічна зустріч за участю України, США, Росії та європейських представників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом перебіг переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Український президент наголосив на важливості координації з європейськими партнерами та готовності Росії до змістовного діалогу.