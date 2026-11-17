Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров самостоятельно вести диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться в этом вопросе на США. Он считает, что страны Европы должны согласовать общую позицию и лично донести её до Кремля. В то же время Стубб отметил роль американских переговорщиков в восстановлении контактов.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Почему Стубб призвал Европу вести переговоры с Путиным

По словам Стубба, Европа слишком долго полагалась на других в вопросах взаимодействия с Россией.

Президент Финляндии считает, что европейские лидеры должны напрямую общаться с Путиным и доносить до него согласованную позицию. Для этого странам необходимо придерживаться общих тезисов и доносить "одно и то же послание".

В то же время Стубб признал заслуги американских переговорщиков в возобновлении переговорного процесса и поддержке участия Европы в нем.

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С чем Стубб сравнил выбор Европы

Президент Финляндии описал предстоящий выбор Европы через два исторических примера — Ялтинское соглашение 1945 года и Хельсинкские соглашения 1975 года. По его оценке, речь идет о выборе между подходами к европейской безопасности и порядку, при котором судьбу континента определяют без должного учета интересов его стран, либо на основе общих принципов.

Стубб также выразил надежду, что США не склоняются к подходу, который он связывает с Ялтой. В то же время предположил, что сейчас американская позиция может быть ближе именно к этому варианту.

Он подчеркнул, что Россия не одержала победу в войне против Украины и, по его мнению, не выиграет её.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб допускает официальное участие Европы в мирных переговорах по Украине. По его словам, в ближайшее время может состояться новая техническая встреча с участием Украины, США, России и европейских представителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обсудил с Александром Стуббом ход переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Украинский президент подчеркнул важность координации с европейскими партнерами и готовность России к содержательному диалогу.