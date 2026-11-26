Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине вряд ли закончится до конца 2026 года. Кроме того, он призвал готовиться к суровой зиме.

Об этом Александр Стубб сказал во время технологической конференции Slush, передает Новини.LIVE.

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Война в Украине вряд ли закончится до конца года

Стубб подчеркнул необходимость подготовиться к сложному зимнему периоду. Он отметил, что приоритетами должны стать укрепление ПВО, безопасность энергетической инфраструктуры и финансовая помощь Украине.

Лидер Финляндии отметил, что в настоящее время в мире есть лишь несколько государств, способных вести современную войну. К этому списку он отнес:

Украину;

Россию;

Израиль;

Соединенные Штаты Америки.

Стубб также заявил, что военный опыт Украины уже оказывает влияние на Европу.

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Как писали Новини.LIVE, Стубб подчеркнул, что для завершения войны необходимы прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, Стубб призвал европейские государства взять на себя инициативу в переговорах с Путиным, вместо того чтобы полностью полагаться на США. По его словам, странам Европы необходимо выработать согласованную позицию и самостоятельно представить её Кремлю.