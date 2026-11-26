Стубб: война в Украине вряд ли закончится в этом году
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине вряд ли закончится до конца 2026 года. Кроме того, он призвал готовиться к суровой зиме.
Об этом Александр Стубб сказал во время технологической конференции Slush, передает Новини.LIVE.
Война в Украине вряд ли закончится до конца года
Стубб подчеркнул необходимость подготовиться к сложному зимнему периоду. Он отметил, что приоритетами должны стать укрепление ПВО, безопасность энергетической инфраструктуры и финансовая помощь Украине.
Лидер Финляндии отметил, что в настоящее время в мире есть лишь несколько государств, способных вести современную войну. К этому списку он отнес:
- Украину;
- Россию;
- Израиль;
- Соединенные Штаты Америки.
Стубб также заявил, что военный опыт Украины уже оказывает влияние на Европу.
Как писали Новини.LIVE, Стубб подчеркнул, что для завершения войны необходимы прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, Стубб призвал европейские государства взять на себя инициативу в переговорах с Путиным, вместо того чтобы полностью полагаться на США. По его словам, странам Европы необходимо выработать согласованную позицию и самостоятельно представить её Кремлю.