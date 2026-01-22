Відео
Стубб розповів, на якому етапі ведуться мирні переговори

Стубб розповів, на якому етапі ведуться мирні переговори

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:57
Виступ Стубба в Давосі — Україна, США та Європа нині перебувають на одній позиції щодо мирного процесу
Александр Стубб. Фото: УНІАН

Україна, США та Європа нині перебувають на одній позиції щодо мирного процесу. Зараз розглядається від п’яти до семи документів, які стосуються гарантій безпеки, пакету процвітання та багатьох інших питань щодо України.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив під час виступу на форумі в Давосі у четвер, 22 січня.

"Щодо мирного процесу. Я вважаю, що ми в хорошому становищі, у тому сенсі, що Сполучені Штати, Україна та Європа, а точніше Коаліція бажаючих, знаходяться на одній сторінці. Ми зараз на конкретному етапі, де розглядаємо від п’яти до семи документів, які стосуються гарантій безпеки, пакету процвітання та багатьох інших", — сказав він.

Стубб наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки у всіх своїх стратегічних цілях.

"По-перше, він хотів захопити Україну і зробити її російською. Він зазнав невдачі. Він не захопить Україну, і Україна стане членом Європейського союзу. По-друге, він хотів запобігти розширенню НАТО. По-третє, він хотів проєктувати силу по всьому світу", — пояснив президент.

Крім того, лідер Фінляндії наголосив, що не згоден з наративом, що Росія перемагає.

"За останні 1000 днів РФ просунулася максимум на 1% української території. Сьогодні ціна цього — 1000 загиблих солдатів щодня, це приблизно 30 000 на місяць з російського боку", — додав він.

Нагадаємо, раніше Стубб визнав, що мирна угоду, яку пропонують Україні може бути несправедливою для неї.

Також нещодавно Стубб провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

володимир путін Фінляндія війна в Україні Александр Стубб саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
